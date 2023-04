Les consommateurs restent inquiets quant à l’opérationnalisation et la mise en œuvre des mesures prescrites à l’issue de la réunion tenue hier 27 avril entre le Minpostel et les opérateurs de téléphonie mobile.

Le boycott des opérateurs de téléphonie se poursuit. Les résolutions prises par MTN, Orange et Camtel dans ce contexte de revendication de meilleurs services n’ont pas convaincu. L’opération « mode avion » est reconduit ce vendredi. Pour cette nouvelle journée de grogne, les consommateurs sont invités à signaler et à se désabonner des pages de Orange et MTN Cameroun.

A travers un communiqué publié jeudi, la coordination de ce boycott citoyen s’est dit « inquiet » concernant les non-dits relatifs à certains griefs portés à l’attention des opérateurs de téléphonie. Il s’agit entre autres de : l’annulation des publicités intempestives et payantes dans nos mobiles ; la clarification sur les délais de résolution de chaque préoccupation émise par les consommateurs (coût internet ; qualité du réseau ; frais de transaction de Mobile money, etc.) et l’alignement des frais internet sur ceux pratiqués en France tout au moins.

Des facteurs exogènes

Dans le communiqué final qui a sanctionné la réunion de crise hier, la ministre des postes et télécommunications reconnaît que certains facteurs impactent négativement la qualité de service. C’est notamment les coupures d’électricité et les coupures de la fibre optiques dues aux travaux de génie civil et des actes de vandalisme.