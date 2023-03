Lions Indomptables: la liste de Rigobert Song pour affronter la Namibie

Le sélectionneur des Lions Indomptables Rigobert Song a dévoilé ce vendredi, la liste de 34 joueurs pré-sélectionnés pour la double confrontation contre la Namibie. Une rencontre qui rentre dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023.

Durant la prochain période des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations, le Cameroun affrontera la Namibie en match aller et retour. Pour ces deux journées, le sélectionneur national a dévoilé sa liste de pré-sélectionnés. Parmi eux figure Vincent Aboubakar, Choupo-Moting, Fai Collins et Zambo Anguissa et Moumi Ngamaleu. Plusieurs jeunes figurent également dans cette pré-sélection.

Les grands absents de cette liste sont Olivier Mbaizo, Samuel Oum Gouet, Christian Bassogog et Jean-Pierre Nsamé. On note par ailleurs la présence de jeunes joueurs tels que Benjamin Elliott, Steve Mvoue et Carlos Baleba.