L’intégration sous-régionale : un défi

On attendait de voir ce que les six pays de la CEMAC allaient proposer comme solution au défi monétaire. Mais dans le pré carré français, il fallait se résoudre de penser que la solution ne viendra pas de ceux qui ont accompagné la France dans le pillage des ressources. Et tel que cela est d’habitude le cas, le Président du Cameroun, Paul Biya, a encore évoqué les défis qui interpellent la sous-région. Il a mis en avant la succession de crises mondiale. Selon le Chef de l’État, c’est bien ce qui fragilise nos pays et qui menace l’intégration de la sous-région.

Le gros prétexte du conflit entre la Russie et l’Ukraine ne sera donc jamais évacué. Pour Paul Biya, seule l’intégration des toutes les économies de la sous-région pourrait permettre d’y apporter une réponse efficace.

« Il nous faudra mettre l’accent sur la mise en œuvre de notre Programme Économique Régional de deuxième génération. Ce programme s’articule autour d’un portefeuille de douze projets intégrateurs prioritaires, susceptibles d’accélérer l’intégration physique et commerciale de la CEMAC ».

Et pour cela, Paul Biya espère que soit rapidement adopté le passeport biométrique CEMAC pour renforcer la libre circulation dans la sous-région. Si les pays limitrophe du Cameroun, à l’instar de la Guinée Équatoriale et du Gabon sont réticents, le Président Camerounais espère que cela facilitera le déplacement surtout des biens.