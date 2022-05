Liberté de la presse: le Cameroun gagne 17 places au classement RSF

A l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, l’organisation Reporters sans frontières (RSF) a publié ce mardi son classement 2022.

Pour cette année, le Cameroun occupe le 118ème rang sur un total de 180 pays en observation par RSF. C’est une progression de 17 places pour le pays, car il occupait le 135e rang lors du précédent classement.

Malgré un foisonnement de titres, » les journalistes camerounais travaillent dans des conditions de précarité extrêmes, ce qui nuit considérablement à leur indépendance » rapporte RSF. Du point de vue sécuritaire, les hommes de médias sont « exposés aux attaques verbales et physiques, aux arrestations, aux procédures-bâillons et aux risques d’assassinats ».

La 31e Journée dédiée à la presse ce 3 mai 2022 se célèbre sous le thème: «Le journalisme sous l’emprise du numérique». Selon l’UNESCO, cette thématique met en lumière les multiples façons par lesquelles les développements récents en matière de surveillance par des acteurs étatiques et non étatiques. Il en est de même pour la collecte du big data et l’intelligence artificielle ont un impact sur le journalisme, la liberté d’expression et la vie privée.

La progression du Cameroun🇨🇲(118e, +17) au #RSFIndex est surtout liée au changement de méthodologie du Classement. La situation y demeure très préoccupante:

– détention illégale pour Amadou Vamoulké

– passage à tabac pour @Paulchouta

– suspension arbitraire pour @EquinoxeTv_cm pic.twitter.com/NOb1btUDuo — RSF (@RSF_inter) May 3, 2022