L’État vole au secours de la Matgenie avec un prêt d’ 1,8 milliard

C’est ce qui ressort d’une réunion de coordination présidée le jeudi 15 septembre par le ministre des travaux publics (Mintp) au Parc National de Matériel du Génie Civil (Matgenie).

Après des années de tumulte, la Matgenie est sur la voie d’un redressement. La tutelle technique de cette entreprise publique qui est le Mintp s’est engagé à lui octroyer un prêt de 1,8 milliard de FCFA, en vue de soutenir sa relance définitive.

Ce prêt est accordé avec un taux d’intérêt annuel de 1,5%, et est remboursable sur une période de 3 ans. Il vient s’ajouter à une dotation préalable du gouvernement de 659 millions de FCFA, dont les décaissements se feront de manière échelonnée à compter du mois d’octobre prochain.

« J’ai chargé le Conseil d’Administration d’avoir à s’appesantir sur le plan de redressement que la Direction Générale a proposé et qui vise à contenir les effectifs du MATGENIE, à rationaliser l’utilisation de l’outil de production, et à organiser la gestion autour d’une Direction Commerciale et Marketing, d’une Direction Technique et d’une Direction de l’Administration et des Finances », a déclaré le Mintp Emmanuel Nganou Djoumessi.

296 employés en situation irrégulière

Au cours de cette réunion d’évaluation des premières conclusions du Comité interministériel ad-hoc du Matgénie, le ministre Nganou Djoumessi a donné quelques instructions. Il s’agit de la reprise dans de brefs délais des chantiers abandonnés; cevei dans « le respect des grands principes du management des ressources humaines, matérielles et financières. », apprend-on des services du ministère en charge des travaux publics.

Selon le Mintp, sur 406 personnels identifiés comme travailleurs à la Matgenie, à peine 110 sont en situation régulière. « … voilà une entreprise qui rémunère des personnes qui s’agitent, mais qui ne sont boas censées y être. », s’offusque le membre du gouvernement avant de renchérir : « Nous allons continuer le processus avec le personnel que l’on aura identifié comme bon personnel d’accompagnement. »