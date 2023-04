Les premiers mots d’Emmanuel Chatué en tant que sénateur

Le patron de médias (Canal 2 international, Sweet FM, etc) Emmanuel Chatué fait son entrée au Sénat. L’homme d’affaires a été nommé hier vendredi parmi 29 autres, par le président de la République au poste de sénateur dans la région de l’Ouest.

A la suite de cette nomination, le pionnier de la télévision privée au Cameroun réagit. « La presse nationale de notre beau pays le Cameroun, vient d’être hautement honorée par ma désignation et ma nomination par le Chef de l’État, comme Sénateur Titulaire. Je tiens ici, alors que mon émotion est encore vive, à adresser ma profonde et ma grande déférence au Président de la République auquel je joins mes infinis remerciements. », a-t-il déclaré.

Dans la même veine, le nouveau membre de la chambre a adressé sa gratitude à ses soutiens. « À tous ceux qui ont toujours été à mes côtés, à m’encourager et à me soutenir, je vous dis infiniment merci. Seul le Dieu tout puissant qui nous protège et nous garde, trouvera le moyen d’exprimer à toutes et tous, le sentiment de reconnaissance et de gratitude qui m’anime en ce moment exceptionnel de solennité ».

Emmanuel Chatué a également profité de l’occasion pour remercier « celui qui m’a tenu la main pour mes premiers pas aussi bien en politique qu’en affaires ou tout simplement dans la vie tout court, j’ai nommé le patriarche Victor Fotso de regretté mémoire ».