Le régime Biya s’oppose à la visite de l’ambassadeur de la cause des LGBT au Cameroun

Le gouvernement camerounais a marqué son désaccord sur les activités projetées par l’ambassadeur de la communauté des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT) dans la ville de Yaoundé. Dans une lettre adressée à son homologue de l’administration territoriale, le ministre des relations extérieures (Minrex) Lejeune Mbella Mbella fait savoir qu’il « n’accorde pas son approbation » à cet événement.



« Par ailleurs, il est bon de rappeler que, la position du gouvernement camerounais sur les définitions du genre, de l’orientation et de l’identité sexuelle au Cameroun est claire et dénuée de tout débat. Il n’est donc pas possible de parler de personnes LGBT au

Cameroun. », a martelé le Minrex dans sa correspondance.

En effet, Jean Marc Berthon, ambassadeur des droits des personnes LGBT avec le soutien de la représentation diplomatique de la France au Cameroun devrait mener des activités dans la capitale du 27 juin au 1er juillet prochain. « A l’occasion, une conférence-débat sur les définitions de genre, de l’identité et de l’orientation sexuelle » est prévue le 30 juin à l’Institut français du Cameroun (IFC), antenne de Yaoundé.



Pour rappel, de l’article 347 bis du Code pénal camerounais criminalise les « rapports sexuels avec une personne de son sexe ». Mais pour plusieurs organisations internationales favorables à la cause des LGBT, cette loi constitue une atteinte aux principes des droits humains fondamentaux, notamment le droit à la vie privée, le droit à l’égalité. Mais le gouvernement camerounais n’est pas prêt à lâcher de sitôt.

