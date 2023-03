Le président de la fédération des sports pour déficients physiques suspendu

Guy Hervé Ngoyo Ngoh, président de la Fédération camerounaise des sports pour déficients physiques (Fecasdep) est suspendu “à titre conservatoire” de ses responsabilités au sein du conseil d’administration du Comité national paralympique camerounais (CNPC).



La décision a été prise le 20 mars par le président du CNPC, Jean-Jacques Ndoundoumou après “les dénonciations de viol portées à l’encontre” de Guy Hervé Ngoyo Ngoh. “Cette suspension conservatoire restera en vigueur jusqu’à la décision finale qui

sera prise au vu des résultats des enquêtes en cours”, informe le CNPC.



Dans une récente enquête publiée par le journaliste Romain Molina, plusieurs sportifs camerounais ont décidé de sortir du silence pour dénoncer les actes de viol, droit de cuissage, racket, chantage ou encore d’intimidation du président de la Fecasdep.



Il me jette sur le lit. J’essaye de m’en sortir mais il utilise sa force jusqu’à ce qu’il me pénètre. J’ai les larmes dans mes yeux. Personne n’est là pour venir me sauver. Quand il a fini de faire ses bêtises, tout ce que j’ai fait c’est me redresser et espérer que je ne serai pas malade lorsque je ferai le test

Témoignage d’une ancienne athlète paralympique camerounaise