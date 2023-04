Le pont sur le Mayo Limani est achevé

Liaison entre Cameroun et le Nigéria, le projet de construction d’un pont de 124 mètres linéaires et ses accès sur le Mayo Limani, entre Amchide et Limani est achevé. C’est le constat fait hier 3 avril par le ministre des travaux publics (Mintp) Emmanuel Nganou Dhoumessi, en visite de travail dans la région de l’Extrême-Nord.



Après son effondrement en août 2015, les travaux de réhabilitation du pont ont début en janvier 2021. Le projet financé à environ 1,4 milliard de Fcfa est supporté par le budget d’investissement public conjoint du Mintp et du ministère de l’économie et de l’aménagement du territoire (Minepat) pour l’exercice 2020 et Suivants.

“ Lors de la visite du Ministre des Travaux Publics, le Lamido de Limani, S.M. Bichaïr Hachmi a dit sa joie ce matin du 03 avril 2023 pour ce pont qui est en train de réactiver l’économie locale. Sur le site, le Ministre a instruit le développement d’une stratégie de stabilisation des berges pour contenir la rivière sur son lit pendant les grandes pluies”, informe le service de communication du Mintp.

En visite de travail dans la région de l’Extrême Nord, le Ministre Emmanuel Nganou Djoumessi a aussi apprécié les travaux en cours sur la section routière Kourgui-Kolofata, suivant la nouvelle stratégie d’entretien des routes en terre. Pour cette journée du 4 avril, le ministre Nganou Djoumessi appréciera les travaux en cours sur la section Mora-Dabanga-Kousseri de la Nationale 1.