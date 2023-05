Le Plan de réponse humanitaire 2023 est lancé

Le ministre de l’Administration territoriale (Minat) , Paul Atanga Nji, préside ce jeudi, la cérémonie de lancement du Plan de réponse humanitaire Cameroun 2023.

Ledit plan vise à réduire la mortalité des femmes et d’enfants qui représentent 77% des couches sociales les plus vulnérables selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des Affaires humanitaires (Ocha). Ce plan de réponse humanitaire 2023 décrit les besoins de financement urgents nécessaires pour fournir une assistance vitale à ceux qui en ont le plus besoin.

Il faut souligner que selon le ministre de l’agriculture et du développement rural, Gabriel Mbairobe, 11% de la population, soit un peu plus de 3 millions de personnes vivent dans l’insécurité alimentaire aiguë au Cameroun. Les régions les plus affectées sont l’Extrême-Nord, le Sud-ouest et le Nord-ouest.