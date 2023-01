Le pape émérite Benoît XVI, âgé de 95 ans, est mort

Le pape Benoît XVI, qui a dirigé l’Église catholique de 2005 à sa démission en 2013, est décédé samedi à l’âge de 95 ans, trois jours après que son successeur, le pape François, a averti le monde qu’il était gravement malade.

Le Vatican a annoncé que François présiderait les funérailles de Benoît XVI sur la place Saint-Pierre jeudi. À partir de lundi, son corps reposera à la basilique Saint-Pierre pour permettre aux fidèles de lui rendre hommage.

La mort de Benoît XVI met fin à une période sans précédent dans l’histoire récente où deux papes ont coexisté, une situation qui a provoqué des tensions au sein des camps rivaux au Vatican. Elle permet à son successeur, le pape François, d’envisager de suivre l’exemple de Benoît XVI en se retirant à un moment donné, ce qui aurait été impossible s’il y avait eu trois papes.

En début de semaine, le pape François a annoncé lors de son audience hebdomadaire que Benoît XVI était « très malade » et a demandé aux gens de prier pour lui.

Benoît XVI, né Joseph Aloisius Ratzinger en Allemagne en 1927, était un pontife profondément conservateur, dont le mandat a été assombri par des scandales d’abus sexuels dans l’Église. Il s’est retiré en laissant une réputation en dents de scie après un pontificat qui a parfois été source de divisions.

Fils d’un policier, il a grandi dans la campagne bavaroise et, à l’âge de 14 ans, il a rejoint les Jeunesses hitlériennes, une obligation, et a servi dans l’armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Vers la fin de la guerre, il a déserté et a été brièvement retenu comme prisonnier de guerre par les forces américaines.

Il est ensuite devenu une personnalité importante du Vatican et, en tant que cardinal Ratzinger, il a été le bras droit de son prédécesseur, le pape Jean-Paul II. Il a dirigé pendant 24 ans la Congrégation pour la doctrine de la foi, un département du Vatican autrefois connu sous le nom d’Inquisition, un poste qui lui a valu le surnom de « rottweiler de Dieu ».

Pendant son mandat, des allégations d’abus sexuels commis par des clercs et de leur dissimulation ont commencé à faire surface. Ses détracteurs affirment qu’il n’a pas su saisir la gravité des crimes et l’ampleur de la crise, qui a atteint son apogée plusieurs années après son élection au poste de pape en avril 2005.

Outre le flot d’allégations, de procès et de rapports officiels relatifs aux abus sexuels et à la complicité des prêtres dans leur dissimulation, le Vatican a également été secoué par le vol de documents confidentiels, dont beaucoup sont apparus plus tard dans un exposé sur la corruption présumée. En octobre 2012, un tribunal du Vatican a condamné le majordome personnel du pape, Paolo Gabriele, pour le vol de ces documents. Il a déclaré lors du procès qu’il avait agi contre « le mal et la corruption ».

Benoît XVI avait des positions intransigeantes sur l’homosexualité et la contraception. Il s’était fortement opposé à la théologie de la libération, un mouvement radical né en Amérique du Sud dans les années 1960, qui prônait un activisme social clérical auprès des pauvres et des marginaux.

Sa démission soudaine à l’âge de 85 ans, en février 2013, le premier pape à le faire depuis le Moyen-Âge, a laissé l’Église sous le choc. Il a déclaré à l’époque qu’il n’avait pas la force de continuer à diriger les quelque 1,2 milliard de catholiques dans le monde. « J’ai dû reconnaître mon incapacité à remplir de manière adéquate le ministère qui m’a été confié », a-t-il déclaré.

Il a pris le titre de pape émérite et s’est engagé à rester « caché au monde », se consacrant à la prière privée. Il se retire dans un monastère de la Cité du Vatican, où il lit, écrit des lettres et des articles, reçoit des invités et joue du piano.

Mais l’ancien pape est resté une puissante influence conservatrice et un point de mire pour les opposants aux efforts de François pour réformer l’église et la réorienter vers le service des pauvres. Il a fait connaître ses opinions à plusieurs reprises par le biais de lettres, d’articles et d’interviews. En avril 2019, deux mois après que François ait convoqué une conférence novatrice du Vatican sur les abus sexuels, Benoît XVI a publié une lettre de 6 000 mots affirmant que les abus étaient le produit d’une culture de liberté sexuelle datant des années 1960.

En janvier 2020, Benoît XVI a publiquement défendu le célibat clérical, alors que François envisageait de permettre aux hommes mariés de devenir prêtres dans des circonstances limitées. « Je ne peux pas garder le silence », a-t-il écrit dans un livre intitulé From the Depths of Our Hearts : Priesthood, Celibacy and the Crisis of the Catholic Church, soutenant que le célibat des prêtres protégeait le mystère de l’Église.

La controverse, qui a éclaté juste avant la diffusion sur Netflix de The Two Popes – un film sur les relations apparemment chaleureuses entre Benoît et François – a révélé les tensions entre les camps rivaux du Vatican.

