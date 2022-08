Le gouvernement envisage moderniser l’usine de la SONORA

Ce projet à terme, va permettre de réduire de façon significative sinon de mettre un terme aux subventions sur le carburant qui coûte plus de 800 milliards de francs par an à l’État du Cameroun.

Après l’incendie qui a ravagé une partie de ses installations le 31 mai 2019, la société nationale de raffinerie du Cameroun (Sonara) va être reconstruite et modernisée. Une annonce faite récemment par le ministre de l’eau et de l’énergie (Minee), Gaston Eloundou Essomba au cours d’une conférence de presse.

« La raffinerie dans son ancien procès produisait un nombre de produits dans le distillat qui est un produit semi fini, qu’on vendait à d’autres raffineries, qui en tirait le maximum de valeur ajoutée. La raffinerie n’était donc pas rentable; nous pensons construire désormais une raffinerie rentable qui va jusqu’à l’hydrocraquage, qui va permettre de raffiner notre propre produit. »a souligné le Minee.

Et ce dernier de rajouter : « Le président a donc décidé de changer de paradigme, et de réhabiliter la SONARA dans un contrat de partenariat public-privé. Nous voulons une réhabilitation complète. On va construire les unités sinistrées en les modernisant, et on va installer un hydrocraqueur pour que la SONARA produise jusqu’au produit noble ».

Dans un contexte d’inflation du prix du carburant à l’international, le gouvernement a décaissé près de 138 milliards de francs CFA dans sa subvention à la pompe pour le seul mois de juillet 2022. Une facture qui, selon le Eloundou Essomba, plombe les efforts du gouvernement dans l’utilisation efficiente des ressources disponibles.