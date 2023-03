La ville de Bafoussam dotée de nouveaux marchés modernes

La ministre de l’Habitat et du développement urbain, Célestine Ketcha Courtès, inaugure depuis ce matin à Bafoussam, les nouveaux équipements marchands de la ville de Bafoussam. Il s’agit entre autres, des marchés à bétail, des vivres et le pourtour du marché A avec 204 boutiques modernes construites. On note aussi la construction de la salle polyvalente de fêtes d’une capacité de plus de 1000 places.

Les travaux sont réalisés dans le cadre du programme C2D « capitales urbaines », avec l’appui de l’Agence française de développement. La cérémonie d’inauguration se passe en présence du gouverneur de la région, Awa Fonka Augustine, du maire de la ville, Roger Tafam, par ailleurs maître d’ouvrages, de la directrice de l’Agence française de développement, Virginie Dago et de nombreuses autres personnalités.