La France a un nouvel ambassadeur au Cameroun

Le Général Thierry Marchand est le nouvel Ambassadeur de France au Cameroun. Sa nommination est contenue dans le décret présidentiel signé le 15 septembre 2022 par le président français Emmanuel Macron.

Le nouveau diplomate remplace à ce poste Christophe Guilhou arrivé en fin de séjour après trois ans passés en terre camerounaise. Ce dernier a d’ailleurs entamé une tournée d’adieu au sein de l’administration camerounaise. Le 15 septembre dernier, il a été reçu en audience par le ministre de la descentralisation et du développement local (Minddevel), Georges Elanga Obam.

Avant sa nomination au Cameroun, Thierry Marchand occupait le poste de directeur de la coopération de sécurité et de défense (Dcsd) au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Un poste qui lui permettait de suivre plus de 300 coopérants militaires français en Afrique et en Asie.

Sa prise de fonction intervient dans un contexte de rivalité entre puissances pour le Cameroun. En pleine guerre qui oppose la Russie à l’ Ukraine, le Cameroun a renouvelé ses accords de défense avec le pays de Vladimir Poutine et la Turquie. Par cette nomination du général d’armée, la France cherche à redéployer son dispositif militaire en Afrique après son départ du Mali.