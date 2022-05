La fédération algérienne dénonce le dérapage d’un média camerounais

Ce mardi, la Fédération algérienne de football (FAF) a publié un communiqué dans lequel elle dénonçe un article apparu dans le média Actu Cameroun dimanche soir.

Le match Algérie -Cameroun tenu le 29 mars dernier continue à déchaîner les passions. Dans une déclaration publiée ce jour sur son compte Twitter, la FAF « condamne avec vigueur le dérapage médiatique immoral et la raillerie à l’endroit du sélectionneur nationale ainsi que l’atteinte à sa personne et à la fédération ». Selon la fédération, l’entraineur des Fennecs a été traité de « terroriste » et de « raciste » dans un éditorial publié dimanche dernier sur le site Actu Cameroun.

Dans la même veine, le FAF invite la Fécafoot à se joindre à elle pour condamner ce dérapage. « On souhaite aussi que les sages au Cameroun et en Algérie et tous les pays en Afrique oeuvrent pour calmer les esprits et faire en sorte que les relations reprennent leur cours normal », précise le communiqué de la fédération algérienne.