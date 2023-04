La demande de liberté d’Amougou Belinga rejetée avec son arrivée devant la Cour

Le journaliste Paul Chouta, dans un article publié vendredi, relate le film de l’audience du patron de presse accusé de complicité dans le meurtre de Martinez Zogo à la Cour d’appel du Centre. Le délibéré à sa demande de mise en liberté sous caution a été rendu le 27 avril dernier.

Jean Pierre Amougou Belinga, l’un des suspects interpellé et écroué à la prison principale de Kondengui dans le cadre de l’assassinnat odieux du journaliste Martinez Zogo était pour une énième fois à la Cour d’appel du Centre hier jeudi matin. Il s’y est rendu suite aux deux recours qu’il a introduits pour solliciter sa libération sous caution et une copie du dossier de procédure de l’enquête préliminaire préalablement refusé par le juge d’instruction du tribunal militaire.

C’est avant hier que le mandat d’extraction de Amougou Belinga arrive à la prison principale de Yaoundé. Il y était mentionné qu’il se présente hier jeudi à Cour d’Appel à 7h30. Très tôt le matin, le dispositif est mis sur pied à la prison principale de Kondengui pour l’amener au procès. Tiré a quatre épingles, enveloppé sous un costume sombre avec les lunettes noires aux yeux, Amougou Belinga sort de sa cellule et entre dans le car de la prison qui doit le conduire à l’audience. Le car transportant Amougou Belinga escorté par une forte escouade de gendarmes arrive en retard à la cour d’appel pour des raisons inconnues à 8h30. Sauf que à 8h05, le juge Gilbert Schlick avait déjà rejeté la demande de libération sous caution.

Amougou Belinga entre en salle d’audience où ses avocats s’y trouvaient déjà. Il ne sait pas encore que la demande de libération sous caution a été rejetée. Il prend place. L’une de ses épouses et certains de ses collaborateurs sont également là. C’est le second recours portant sur la demande du dossier de procédure de l’enquête préliminaire qui est en débat. Ça dure moins d’une heure. À 9h30, le juge Gilbert Schlick met en délibéré ce second recours au 11 mai 2023. Ne sachant pas que sa demande de libération sous caution a été rejetée avant son arrivée à la Cour, Amougou Belinga est visiblement surpris. C’est en ce moment qu’il est informé par les siens que cette demande a été rejetée avant même qu’il n’arrive. Il a l’air abattu. La salle se vide. Avant de regagner le car pour retourner en prison, Amougou Belinga a échangé dans pendant quelques minutes avec l’une de ses épouses, ses avocats et collaborateurs, parmi lesquels Bruno Bidjang, Boney Philip etc. Il arrive à la prison principale de Yaoundé aux environs de 10h20.

Incarcéré depuis le 4 mars dernier à la prison principale de Yaoundé-Kondengui pour « complicité de torture par aide » dans l’affaire relative à l’assassinat du chef de chaîne de la radio Amplitude Fm, Martinez Zogo, Amougou Belinga devra cependant à nouveau se présenter devant la Cour d’appel du Centre le 11 mai prochain, pour la demande de mise à disposition des documents constituants le fond du dossier émise par ses avocats.

