Justice : la Socapalm gagne un procès contre France Télévisions

L’ information est rendue publique par la Société camerounaise de palmeraies (Socapalm) à travers un communiqué en date du 13 septembre 2022.

La société agro-industrielle Socapalm vient de remporter le procès en diffamation l’opposant à France Télévisions pour la diffusion d’un reportage de l’émission « Complément d’Enquête » en 2016. Le verdict en faveur de l’entreprise camerounaise a été rendu le 1er septembre dernier par le Tribunal de Première instance de Douala.

« Nous nous félicitons donc du jugement qui, après de nombreuses années de débats, a enfin reconnu la responsabilité du média et des journalistes concernés pour les faits de diffamation par voie de communication audiovisuelle et complicité. », se réjouit importante entreprise de production d’huile de palme du pays.

Dans ce reportage de la chaîne de télévision publique française, un passage « émettait de très graves accusations contre la Socapalm, dénonçant des conditions de travail supposément précaires et le prétendu non-respect des droits humains dans nos plantations. », rappelle la Socapalm dans son communiqué.

Pour la société, il s’agissait d’informations « trompeuses », « biaisées » et « on-objectives » dont l’objectif était de manipuler à souhait l’opinion publique. La Socapalm rassure d’ailleurs que le but de ses activités prône le bien-être de ses employés.

« Nous voulons que nos activités de production d’huile de palme et de caoutchouc soient bénéfiques à tous : nos employés, les planteurs villageois et les communautés, en améliorant leurs conditions de vie et protégeant leur environnement. Notre mission est de créer ou de relancer le développement socio-économique à long terme des régions rurales enclavées, tout en renforçant et en protégeant les droits des communautés, leur qualité de vie et l’environnement. », assure la Socapalm.