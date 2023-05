Jeux Universitaires 2023: Yaoundé I en tête du tableau des médailles

Rendu à la 3e journée des Jeux Universitaires 2023 qui se déroule à Ngaoundéré, l’Université de Yaoundé I est en tête du tableau des médailles olympiques. La toute première université de la capitale a déjà raflé 28 médailles dont 12 en or, huit en argent et huit en bronze.

L’institution universitaire Siantou de Yaoundé suit de près l’université de Yaoundé I avec 17 médailles ( 8 en or, 5 en argent et 4 en bronze). La troisième place provisoire est assurée par l’université de Yaoundé II avec 18 médailles dont respectivement 6 en or, en argent et en bronze.

Depuis le samedi 29 avril, Ngaoundere vibre aux rythmes de la 23e édition des Jeux Universitaires 2023. Sur le campus universitaire de Dang, des étudiants venus de toutes les régions du Cameroun participent à ces jeux.