Insécurité : Le Cameroun classé 11e pays le plus touché par le terrorisme dans le monde

Révélation faite par l’Institute of Économies a d Peace (IEP) dans son classement de l’année 2022 des pays les plus affectés par le terrorisme.

Le terrorisme gagne du terrain au Cameroun. Selon l’Institute of Economics and Peace (IEP), le pays de Paul Biya occupé le 11e rang des pays les plus durement touchés par des actes de terrorisme.

En 2021, l’IEP a enregistré une augmentation des attaques de Boko Haram dans les pays voisins (du Nigeria, NDLR), en particulier le Cameroun qui a enregistré 37 attaques et 58 décès. D’après le groupe de réflexion australien a recensé plus d’attaques de Boko Haram que le Nigeria en 2021 pour la deuxième année consécutive.

En Afrique, le Cameroun est à la 6e place des pays les plus affectés. Il est classé derrière la Somalie, le Burkina Faso, le Nigeria , le Mali et le Niger. Au classement mondial, l’Afghanistan vient en tête suivi de l’Irak et la Somalie en 2e et 3e position. La 4e place du classement est occupé par le Burkina Faso.

Le Cameroun, qui est à la 11e place du classement, se situe en amont et en aval du Pakistan et de l’Inde, respectivement 10e et 12e du classement de l’Institute of Economics and Peace (IEP).

L’étude de l’Institute of Economics and Peace répertorie l’ensemble des attaques terroristes intervenues dans le monde et selon les pays où elles ont eu lieu.