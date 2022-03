Inflation : le gouvernement fait preuve d’impuissance

Après avoir démenti la hausse du prix des produits de base au Cameroun, le ministre du commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana invite le peuple camerounais à changer leurs habitudes alimentaires.

Impossible de nier l’évidence une fois de plus. Le panier de la ménagère à de la peine à se remplir. Les prix des denrées de premières nécessités ont flambé sur le marché. Selon le ministre du commerce, le prix du blé a augmenté de 20,7% et 21,2% pour le maïs en un mois. Face à cette inflation, » Nous devons nous serrer davantage les coudes et revoir nos habitudes de consommation afin de nous adapter à ce nouveau monde », a déclaré Mbarga Atangana, au cours d’une conférence de presse tenue le 30 mars à Yaoundé.

Alors que le pays importe plus qu’il n’en produit, le Mincommerce appelle à revoir notre façon de vivre. « Nous ne pouvons plus continuer de dépendre de l’extérieur et prétendre assurer notre mieux être. Le contexte nous impose de nous remettre en cause « . Pour dépenser moins, le ministre invite les consommateurs à faire des achats en groupes.

Selon l’institut national de la statistique, les importations des produits alimentaires sont estimées à près de 600 milliards de FCFA chaque année. En 2021, le Cameroun a importé plus de 300 000 tonnes de riz, près de 245 000 tonnes de poissons et 120 000 tonnes d’huile de palme.