Humanitaire : le Cameroun a besoin de 244 milliards de FCFA en 2023 pour les personnes vulnérables

Selon les chiffres révélés ce 11 mai 2023 à Yaoundé, au cours de la cérémonie de lancement du Plan de réponse humanitaire (PRH) 2023 de l’Etat du Cameroun, les besoins financiers du pays pour assurer l’encadrement des 2,7 millions de personnes vulnérables recensées sur le territoire s’élèvent à 407,3 millions de dollars US, soit un peu plus de 244 milliards de FCFA.

Le plus gros contingent de personnes devant bénéficier d’assistance dans le cadre du Plan de réponse humanitaire 2023 est constitué des victimes de la crise socio-politique qui secoue les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun depuis fin 2016. A ces derniers, apprend-on, il faut ajouter les déplacés qui ont fui les exactions de Boko Haram dans la région de l’Extrême-Nord, les victimes des inondations survenues dans l’Extrême-Nord en 2022 et des exactions des groupes rebelles centrafricains dans les localités frontalières de la région de l’Est du Cameroun.

Afin que le Cameroun puisse effectivement fournir aux bénéficiaires cette assistance en matière de santé, d’alimentation, d’éducation et d’accès à l’eau potable, Matthias Z. Naab, coordinateur humanitaire du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) pour le Cameroun, a plaidé pour la mobilisation des partenaires, afin que la cagnotte soit remplie à la hauteur des besoins.

En 2022, par exemple, seulement 125 milliards de FCFA avaient été mobilisés par le Cameroun et ses partenaires. Ce qui représentait un peu plus de 55% des 225 milliards de FCFA attendus. Cette insuffisance des financements rend de plus en plus difficile l’assistance aux bénéficiaires du Plan de réponse humanitaire.

