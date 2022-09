Humanitaire : 3 600 tonnes de riz à distribuer à 2,5 millions de nécessiteux

Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies a reçu cette cargaison, dans le cadre de la contribution significative du gouvernement américain à la lutte contre l’insécurité alimentaire croissante au Cameroun.

Au Cameroun, 3 600 tonnes de riz (72 000 sacs de 50 kilogrammes) sont distribuées à 2,5 millions de personnes touchées par les crises et les phénomènes climatiques. Ces bénéficiaires sont ceux de la crise sociopolitique dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, la secte Boko Haram dans l’Extrême-Nord et les réfugiés centrafricains à l’Est.

Cette donation s’est faite à travers le Bureau de l’assistance humanitaire de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). Selon l’Agence, les États-Unis sont le plus important donateur d’aide alimentaire au Cameroun. Chaque année, le pays fournit plus de 50 millions de dollars (32,8 milliards de francs CFA).

Une cargaison supplémentaire sera reçu par le PAM d’ici octobre 2022 au port de Douala. Il s’agit de 21 193 tonnes de riz, de sorgho, de noix de pin, d’huile végétale et de légumineuses en provenance des États-Unis pour les personnes confrontées à l’insécurité alimentaire au Cameroun et les pays voisins ( Tchad et RCA).

« En 2021, 4,4 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire dans le pays en raison de l’insécurité, de la diminution des capacités d’adaptation et du manque de accès aux services de base », a précisé le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) au Cameroun dans un communiqué.