Hôpitaux publics : la grève annoncée ce mardi suspendue

Le débrayage des personnels de santé prévue ce 16 août dans les hôpitaux publics du Cameroun est suspendue. Le syndicat national des personnels medico- sanitaires du Cameroun (Sympens) et le Syndicat national des personnels des établissements et entreprises du secteur de la santé du Cameroun (Cap/Santé) viennent de la confirmer à travers un communiqué.

« En réponse aux sollicitations du gouvernement de bénéficier d’une trêve de 06 mois à l’effet d’apporter des solutions aux griefs déposés sur sa table, les syndicats (Cap/Santé et Sympens et leurs bases respectives acceptent la proposition », justifie la corporation.

Toutefois, les syndicats proposent un trêve de 4 mois pour « l’effectivité des résultats » car trouvant le délai de six mois « très long ». Par le biais de ce communiqué, Cap/Santé et Sympens invite le gouvernement à un traitement « plus humain » des personnels temporaires dans les hôpitaux publics.

Dans le préavis de grève déposé par les syndicats susmentionnés, 14 revendications ont motivé cette grève annoncée. Il s’agit entre autres l’immatriculation, les primes, l’indemnité de non logement, la prise en charge du personnel de santé malade et sa famille, la fixation des salaires des temporaires à 75000 FCFA etc.