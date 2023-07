Guibaï Gatama invite Henri Njalla Quan à surveiller ses arrières

Le 4e vice-président de la Fecafoot dans une récente sortie, dénonce la mauvaise gestion de Samuel Eto’o et demande à l’Etat du Cameroun de sauver le football. Depuis qu’il s’est opposé au président de l’instance de football, HenriNjalla Quan II a révélé victime de menaces de mort.

Mais le cadre de la Fécafoot vient de recevoir un soutien de taille. Dans un post Facebook, Guibai Gatama qui a traîné Samuel ETO’O devant le Tribunal Arbitral du Sport ( TAS) adresse un message de félicitations à Henri Njalla Quan aujourd’hui ouvertement en guerre contre la patron du football camerounais.

« Une grande pensée pour Henri Njalla Quan, ex-collègue au comité exécutif et 4eme

vice-président de la Fecafoot. Je salue ici son courage, sa détermination et sa lucidité. Je salue sa renonciation à la politique des « yeux fermés » pour embrasser les valeurs de justice, de transparence et de bonne gouvernance; pour s’opposer, debout, à la roublardise et hisser les valeurs morales, oui les valeurs morales, au-dessus de quelques appétits.

J’invite aussi, ici, mon jeune frère à la prudence et à une vigilance permanente. Il se trouvait bien dans cette pièce de Limbe, en février 2022, quand le président de la Fecafoot, assis royalement sur son fauteuil, pointant dans ma direction un doigt menaçant, déclarait ceci en substance : « vous savez bien que j’ai les longs bras de jour comme de nuit ». J‘ignore toujours ce qu’il souhaitait faire de moi le jour ou la nuit. Ah non, ce qu’il souhaite faire, la vengeance dit-on est un plat qui se mange froid».

