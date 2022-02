Grogne: les enseignants du secondaire entrent en grève ce lundi

A partir de ce 21 février et jusqu’à nouvel ordre, le mouvement des enseignants du secondaire « On a trop supporté » vont s’abstenir de dispenser les leçons dans les classes.

Une grève sera observée les trois premiers jours de la semaine par les enseignants du secondaire. « Et si rien n’est fait, on ajoutera une journée de plus la semaine d’après. Et ainsi de suite jusqu’à ce des résolutions satisfaisantes soient prises et rendues publiques » menace le mouvement « On a trop supporté «

Pendant ces journées de grogne, le collectif fait savoir que les enseignants se rendront dans les établissements scolaires. Mais s’abstiendront de donner les cours. D’où la dénomination « Opération craie morte ».

Le collectif a déposé un préavis de grève le 18 février dernier auprès du premier ministre. Dans cette correspondance, ils réclament de meilleures conditions de travail. Les seigneurs de la craie revendiquent entre autres : le paiement des arriérés des 25 000 compléments de salaire et 90 000 avancements; Le paiement immédiat des rappels de 2/3 des enseignants pris en solde en décembre2018; le calcul de nos rappels de 1/3 sur la base de 67 000FCFA et non sur la base de 58 000FCFA; La suppression des taxes sur le calcul de leurs rappels d’intégration.