Grogne : le personnel de santé entre bientôt en grève

Le syndicat national des personnels medico- sanitaires du Cameroun (Sympens) et le Syndicat national des personnels des établissements et entreprises du secteur de la santé du Cameroun (Cap/Santé) viennent d’annoncer l’entrée en grève des personnels de santé des hôpitaux publics dès le 16 août prochain.

Durant ces jours de débrayage, la mise en bière et la levée de corps dans les morgues n’auront pas lieu les jeudis et vendredis. Toutefois, le personnel soignant va assurer le service minimum, apprend-on de la déclaration conjointement signée ce jour par le Sympens et Cap/santé.

La coopération a listé quatorze revendications qui motivent cette grève annoncée. Il s’agit entre autres l’immatriculation, les primes, l’indemnité de non logement, la prise en charge du personnel de santé malade et sa famille, la fixation des salaires des temporaires à 75000 FCFA etc.

La menace de grève plane sur les hôpitaux publics depuis plusieurs mois. Avec 27 000 temporaires en attente de régulation, mais qui exercent depuis une dizaine d’années dans salaire le corps médical est au bord du gouffre.

En mars dernier, le ministère de la Santé publique (Minsanté) a tenté de désamorcer la crise avec les personnels de santé en leur proposant de débattre de leurs préoccupations. Cette initiative semble n’avoir pas connue d’issues favorables pour le corps médical.