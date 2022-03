Grève des enseignants : plusieurs leaders politiques apportent leur soutien au collectif OTS

Pas moins de onze partis politiques de l’opposition ont apporté leur soutien aux enseignants qui revendiquent un meilleur statut pour leur profession.

Dans une déclaration en date du 2 mars 2022, les leaders des partis politiques de l’opposition soutiennent l’opération « Craie morte » lancée le 21 février dernier par le mouvement « On a trop supporté ». » C’est une honte et un grand déshonneur pour notre pays de maintenir des citoyens (es) aussi importants que les enseignants (es) dans de telles conditions de vie et de travail », peut-on lire dans la déclaration.

Ainsi, le CPP, l’UDC, l’UPC, le SDF, etc, appellent le gouvernement à trouver des réponses satisfaisantes et définitives aux revendications des enseignants du secondaire. Lesquelles tournent autour de l’automatisation des avancements, l’annulation du système d’avancement de solde et le paiement d’arriérés de salaire…

Ces leaders politiques soutiennent par ailleurs l’organisation des états généraux de l’éducation dans le but de traiter l’ensemble des problèmes du système éducatif. « Aucun avenir radieux n’est possible pour notre pays le Cameroun sans un système éducatif de qualité. Aucun système éducatif de qualité n’est possible sans enseignants dont le statut est valorisé, les droits respectés et des conditions de travail améliorées. « , souligne la note.