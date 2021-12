Gaelle Enganamouit jouit de la défaite de Mbombo Njoya (vidéo)

Sa rupture avec l’ancien dirigeant a fait bouger les lignes. Elle a démissionné de son poste en accusant son patron de harcèlement psychologique. Seulement, aux lendemains de la publication de cette lettre de démission, des photos et vidéos crues d’elle en compagnie d’une partenaire, se sont mis à circuler dans les réseaux sociaux. On apprend alors que l’une des meilleures joueuses de la Coupe du Monde 2016, Gaelle Enganamouit, entretient des relations avec des personnes du même sexe. Cette pratique est criminalisée au Cameroun.

Mais ce 11 décembre, Gaelle Enganamouit a redonné des nouvelles. Comme on peut le constater, elle n’a eu aucune gêne à jouir de la défaite de Seidou Mbombo Njoya. Littéralement.

« Félicitations Monsieur le Président de la Fédération Camerounaise de Football. Aujourd’hui, demain et toujours ! », a-t-elle déclaré.



C’est dans la première semaine de novembre 2021 que la Team Manager des Lionnes Indomptables, avait démissionné avec fracas. Dans sa lettre de démission, Gaelle Enganamouit accuse Mbombo Njoya de multiples humiliations, intimidations et menaces : « Je ne me suis jamais adressée à vous de manière discourtoise, mais aujourd’hui est le jour de trop, surtout la menace de trop… Monsieur le président, j’ai servi mon pays avec dignité sur les terrains et je le servirai partout où besoin se fera, mais ce ne sera sûrement plus avec vous. Je vous prie de bien vouloir considérer ma démission qui prend effet ce jour », avait-elle écrit.

Moins de 24 heures plus tard, plusieurs vidéos intimes se sont retrouvées sur les réseaux sociaux. On n’avait aucun mal à reconnaître le visage et la voix de Enganamouit dans des positions réservées au domaine privé.

Elle aurait quitté le Cameroun nuitamment.