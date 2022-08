Finances : la dette du Cameroun frôle les 12.000 milliards de F

Entre avril et juin 2022, l’encours de la dette publique est passé de 11 456 milliards à 11 933 milliards de F CFA, soit 45,8 % du PIB.

La dette publique du Cameroun a continué de progresser au second trimestre de l’exercice en cours. Son encours est passé de 11 456 milliards de F CFA au 31 mars à 11 933 milliards de F CFA au 30 juin 2022. Soit une hausse de 477 milliards de F CFA en trois mois. Selon la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) qui publie ces chiffres dans sa note de conjoncture trimestrielle, cet encours connait une hausse de 1,0 % en glissement mensuel, de 3,7 % par rapport au trimestre précédent et de 11,2 % en glissement annuel. L’explication de cette inflation de la dette publique qui représente 45,8 % du PIB, loin du plafond de 70 % fixé par les institutions financières internationales se résume à trois choses. Elle est le fruit des décaissements des appuis budgétaires liés au nouveau Programme Economique et Financier (PEF) avec le Fonds Monétaire et International (FMI) ; des décaissements en provenance des bailleurs de fonds multilatéraux, des bailleurs de fonds bilatéraux et des partenaires commerciaux ; et de nouvelles émissions de titres publics.

Variations

Du fait de la dépréciation successive du F CFA (euro) par rapport au dollar US, l’encours de la dette a augmenté successivement de 420 milliards de F CFA en glissement annuel, 172 milliards de F CFA en glissement trimestriel et 78 milliards de F CFA en glissement mensuel. Globalement, la dette publique est composée de près de 92,7 % de dette de l’Administration centrale et 7,3 % de dette des entreprises et établissements publics. L’encours de la dette directe de l’Administration centrale est évalué à 11 057 milliards de F CFA (42,1 % du PIB). Il connaît une croissance de : 1,0 % par rapport au mois précédent (+109 milliards de F CFA), 3,8 % en glissement trimestriel (+408 milliards de F CFA) et 12,0 % en glissement annuel (1 184 milliards de F CFA), expliquée principalement par les émissions des titres publics.

L’encours de la dette extérieure de l’Administration centrale est estimé à fin juin 2022 à environ 7 867 milliards de F CFA, soit 30,2 % du PIB. Cet encours croît de 1,0 % par rapport au mois précédent, de 3,0 % en glissement trimestriel et de 12,0 % en glissement annuel. Cette augmentation est expliquée par l’accumulation de nouvelles dettes (de 1,9 milliard en glissement mensuel, 52 milliards de F CFA en glissement trimestriel et 251,2 milliards de F CFA en glissement annuel), mais beaucoup plus par la dépréciation du FCFA par rapport au dollar US et autres principales devises, précédemment relevée. Il se compose de 43,7 % de dette multilatérale, 43,2 % de dette bilatérale et 13,1 % de dette commerciale. La dette envers des créanciers multilatéraux est évaluée à 3 439 milliards de F CFA. Ces crédits mis à disposition des partenaires internationaux sont essentiellement composés de la dette envers : la Banque Mondiale (IDA, Bird) estimée à 1 232,4 milliards ; le groupe de la Banque Africaine de Développement (FAD, BAD) évalué à près de 939,1 milliards ; le Fonds Monétaire International (sous forme d’appuis budgétaires décaissés dans le cadre du PEF) à hauteur de 759,4 milliards de F CFA.

En ce qui concerne la dette du Cameroun envers d’autres Etats, celle-ci s’élève à 3 401 milliards de F CFA. Elle provient principalement de la Chine à hauteur de 2 148,7 milliards de F CFA, soit 63,2 % de la dette bilatérale et 27,4 % de la dette extérieure totale ; et la France à hauteur de 930 milliards de F CFA (27,3% de la dette bilatérale et 11,9%de la dette extérieure totale) dont 242,7 milliards d’appuis budgétaire PEF et 71,5 milliards dans le cadre du Contrat Désendettement Développement (C2D). La dette commerciale quant à elle est estimée à 1 027 milliards de F CFA. Elle provient à 52,8 % des eurobonds émis en 2015 et 2021 évalués à 542 milliards de F CFA, soit 6,9 % de la dette extérieure totale et 11,9 % de la dette envers Bank of China évaluée à 122,5 milliards de F CFA, soit 1,6 % de la dette extérieure.