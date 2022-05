Fécafoot : les clubs passent à la caisse

Rendu à moins deux jours du début de la phase retour des championnats Elite One et Two, la Fécafoot annonce procédé depuis ce jour au paiement de la 2e tranche des subventions destinés aux clubs.

Bonne nouvelle pour les clubs des championnats camerounais notamment ceux qui ont présenté des justificatifs du paiement des salaires des joueurs. Selon le président de la fédération, chaque club va empoché la somme de 11 millions de francs CFA. « Au même moment, un somme de 6 000 000 FCFA est versé à chaque club représentant l’appui de la Fecafoot pour l’hébergement et la restauration des équipes pour la phase retour du championnat »apprend- on du communiqué signé par Samuel Eto’o.

En ce qui concerne l’Elite Two, « un montant de 7 000 000 FCFA sera versé à chacun des 13 clubs dans les prochains jours en guise de deuxième tranche de subvention ». La Fécafoot rappelle que le même montant avait déjà été perçu par chaque club lors de la phase aller. « En tout, la Fécafoot pour cette saison, a mis à la disposition des clubs de MTN Elite One et MTN Elite Two la somme totale de 907 000 000 FCFA », souligne Samuel Eto’o.

Pour le championnat de football féminin, la Fecafoot annonce également le paiement de 6,5 millions de FCFA représentant les arriérés de la 4e tranche de l’année 2020-2021. Et le paiement de la moitié de la subvention de la saison 2021-2022 de 31,5 millions de FCFA.

La démarrage de la phase retour des championnats Elite One et Two est fixé le 15 mai prochain après deux reports. Le deuxième pris en compte à la demande des présidents des clubs qui réclamaient le paiement des subventions qui leur reviennent.