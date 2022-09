Factures d’électricité : fin des paiements gratuits via Mobile Money

Le concessionnaire de la production, de la distribution et de la vente de l’énergie électrique Eneo Cameroun l’a annoncé dans une note d’information en date du 9 septembre 2022.

La gratuité des services de paiement de factures d’électricité via Orange Money et MTN Mobile Money est révolue. Les consommateurs devront désormais s’acquitter de frais supplémentaires pour régler leurs factures par Mobile Money. Selon Eneo, ce service gratuit est intervenu durant la période sensible de la pandémie du Covid-19.

« Il s’agissait d’une mesure de soutien au pouvoir d’achat des ménages durant cette période critique. Les clients qui effectuent leurs paiements via ces deux partenaires devront désormais s’acquitter des frais de service librement définis par ces derniers. », informe Eneo.

L’annonce du distributeur d’energie électrique subie déjà de vive critique. « Faire payer un supplément aux clients pour payer via l’argent mobile coûtera en fait de l’argent à ENEO. Les gens utiliseront des méthodes de paiement en personne plus traditionnelles qui sont beaucoup plus inefficaces et coûteuses. C’est un pas en arrière. », a écrit la femme d’affaires Rebecca Enonchong sur son compte Twitter.