Extrême-Nord : un nouveau conflit oppose des éleveurs aux agriculteurs

De fortes tensions ont surgi cette semaine entre les communautés Kirdi (agriculteurs) et Peuls (éleveurs) à Adakele, une localité située à 3 km de Mora dans la région de l’Extrême-Nord.

Ce nouveau conflit intercommunautaire a déjà fait plusieurs blessés et de nombreux dégâts matériels ( champs détruits et bétail tué). Jusqu’à ce matin, la tension n’était pas redescendue, comme le rapporte Semble TV.

Pour apaiser les camps, le préfet du Mayo-Sava a convoqué pour ce vendredi 16 septembre, une réunion d’urgence à la commune de Mora. Par ailleurs, l’autorité administrative interdit sur l’étendue du département, l’usage des armes blanches.

La région de l’Extrême-Nord est devenue tristement célèbre pour les conflits violents qui opposent les communautés dites nomades et celles autochtones. A date, le plus sanglant reste les affrontements entre Arabes Choa et Mousgoum survenus en décembre 2021 près de Kousseri. Selon l’Ocha, ces échauffourées ont fait au moins 22 morts, 30 blessés graves et plus de 30 000 personnes déplacées vers le Tchad voisin.