Extrême-Nord : un nouveau conflit intercommunautaires éclate

Un conflit intercommunautaire sous fond de laxisme dans la gestion de la crise Boko Haram a éclaté dans le département du Mayo Tsanaga. Selon Humanity Purpose, les populations de Ziver ont attaqué leurs voisins de Oupaï, les accusant de ne pas avoir alerté sur les mouvements de djihadistes.

Ces échauffourées sont survenues après une attaque de la secte islamiste dans la nuit du 22 avril dernier dans la localité de Ziver. A en croire les informations relayées par le site de veille sécuritaire, les assaillants de Boko Haram seraient passés tout près de Oupaï pour attaquer Ziver.

L’incursion des éléments du groupe terroriste a fait 1 mort et 3 blessés en plus des dégâts matériels (denrées alimentaires, bétail et effets vestimentaires emportés) rapporte la même source.

Dans la partie septentrionale du Cameroun, les affrontements entre communautés mobilisées et opposées sont réguliers. Leur ampleur et leur impact sont variables. Ils dépendent fortement du contexte, des enjeux et de la capacité de l’Etat à préserver l’ordre public dès lors qu’il est ainsi perturbé.