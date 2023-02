Extrême-Nord : reddition 23 membres de Boko Haram

Ils se sont rendus aux autorités le 14 février dernier dans la zone de Tourou, département du Mayo-Tsanaga (région de l’Extrême-Nord).

Vingt-trois membres de Boko Haram dont 13 femmes, 06 filles et 04 garçons ont pris la décision de tourner le dos à la secte islamiste. Selon Humanity Purpose, les forces de défense les int convoyés au Comité National de Désarmement, de Démobilisation et de Réintégration (CNDDR) de Mora.

Créé en 2018, le Comité a pour mission d’organiser, d’encadrer et de gérer le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants du Boko Haram et des groupes armés séparatistes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest désireux de répondre favorablement à l’offre de paix du Chef de l’Etat en déposant les armes.

Selon les chiffres officiels, le CNDDR abrite



3 162 pensionnaires qui sont des ex-combattants de Boko Haram ou des groupes armés séparatistes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Dans les détails, ce sont 1156 hommes, 770 femmes et 1236 enfants. Soit une proportion féminine estimée à 25% pour les centres régionaux et 20% pour le personnel d’encadrement.