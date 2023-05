Extrême-Nord : Boko haram fait 8 morts en 2 jours

Les 72 heures précédentes heures ont été mortelles dans la région de l’Extrême-Nord. Dans la nuit du 29 au 30 mai, des assaillants ont attaqué un poste des Forces de défense et de sécurité, situé à l’entrée de la ville de Mora. Le bilan encore non officiel de cette attaque fait état de 4 morts dont deux douaniers, un policier et un civil. L’on enregistre également un blessé. Certaines sources évoquent du matériel emporté, dont une mitraillette de type kalachnikov et un pistolet PA.

Une autre attaque attribuée à Boko Haram autour de 21h le 28 mai a fait 3 morts dont un malade mental qui errait en brousse. Les assaillants ont ciblé le village Kaliari proche de Nguetchéwé où ils ont aussi emporté des vivres, des vêtements et des biens ménagers.

Selon Huamanity Purpose, la veille, en soirée, des éléments de la secte islamiste ont tendu une embuscade à un homme transportant deux sacs de mil sur sa moto sur l’axe Kerawa-Kolofata, dans le département du Mayo-Sava. L’homme a été égorgé par les assaillants qui ont aussi emporté sa moto, ses denrées et son téléphone. « Les assaillants ont utilisé le téléphone de leur victime pour appeler son imam. Ils lui ont indiqué où ils avaient laissé le corps égorgé de la victime (dans la brousse de Gadero) », rapporte le site de veille sécuritaire.