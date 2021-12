Extradition: la justice camerounaise renvoie un citoyen vers les États-Unis

C’est une première. Et le message est clair. Le Cameroun ne protégera aucun de ses citoyens en déliquescence avec la justice américaine. Dans la première extradition de la République du Cameroun vers les États-Unis, un homme a été extradé vers Houston au Texas vendredi dernier pour purger une peine de 80 ans de prison. Il a reçu cette peine par contumace il y a quatre ans après avoir plaidé coupable dans deux affaires distinctes de complot, de fraude dans le domaine de la santé, de blanchiment d’argent et d’infractions fiscales.

Selon les documents judiciaires, en novembre 2016, Ebong Aloysius Tilong, 57 ans, de Sugar Land, au Texas, et sa femme, Marie Neba, ont été jugés pour les accusations de complot, de fraude en matière de soins de santé et de blanchiment d’argent. Les preuves du procès et les documents judiciaires ont montré qu’entre 2006 et 2015, Tilong, Neba et leurs co-conspirateurs ont utilisé la société de Tilong et Neba, Fiango Home Healthcare Inc. (Fiango), pour obtenir de manière illicite plus de 13 millions de dollars. Ils soumettaient de fausses demandes de remboursement à Medicare pour des supposés services de soins à domicile.

Les preuves du procès et les documents judiciaires ont également montré que Tilong et Neba ont versé des pots-de-vin à des recruteurs de patients pour qu’ils leur envoient des patients. Tilong a aussi falsifié et a demandé à d’autres de falsifier des dossiers médicaux pour faire croire que les patients de Fiango remplissaient les conditions requises par Medicare pour recevoir des soins à domicile.

D’autres preuves ont démontré que Tilong a tenté de détruire des preuves, de faire chanter des témoins et de les obliger à se parjurer.

Après la première semaine de procès, Tilong a plaidé coupable à un chef d’accusation de conspiration pour commettre une fraude dans le domaine de la santé, à trois chefs d’accusation de fraude dans le domaine de la santé, à un chef d’accusation de conspiration pour offrir et recevoir des pots-de-vin dans le domaine de la santé, à trois chefs d’accusation de paiement et de réception de pots-de-vin dans le domaine de la santé, et à un chef d’accusation de conspiration pour blanchir la monnaie.

En juin 2017, Tilong a plaidé coupable dans une affaire distincte à deux chefs d’accusation de production de déclarations fiscales frauduleuses. Dans le cadre de ce plaidoyer de culpabilité, Tilong a admis avoir créé une société écran appelée Quality Therapy Services (QTS) pour limiter le montant de l’impôt qu’il payait à l’IRS sur les recettes que lui et ses co-conspirateurs avaient volées à Medicare.

Selon l’accord de plaidoyer de Tilong, en 2013 et 2014, Tilong a émis près d’un million de dollars de chèques de Fiango à QTS pour des services de physiothérapie que QTS n’a jamais fournis aux patients de Fiango et qu’il a déduits comme dépenses professionnelles. Tilong a admis que son stratagème de fraude fiscale a causé à l’IRS une perte fiscale d’environ 344 452 dollars.

En août 2017, Neba a été condamné à 75 ans de prison. Le tribunal de district des États-Unis a programmé la condamnation de Tilong pour le 13 octobre 2017, mais les dossiers judiciaires montrent que le matin de son audience de détermination de la peine, Tilong a retiré un bracelet de localisation à la cheville et n’a pas répondu aux appels téléphoniques du tribunal et ne s’est pas présenté devant lui pour sa condamnation. Le 8 décembre 2017, le tribunal de district des États-Unis a condamné Tilong par contumace à 80 ans de prison pour son rôle dans les systèmes de fraude Medicare et fiscale.

Après la fuite de Tilong, le FBI Houston Field Office a localisé Tilong au Cameroun, et a travaillé en collaboration avec l’attaché juridique du FBI à Abuja, au Nigeria, le Department of Health and Human Services Office of Inspector General (HHS-OIG), l’IRS Criminal Investigation (IRS-CI) Fraud Section, et le bureau du président de la République du Cameroun pour assurer la capture de Tilong. Avant son départ du Cameroun, Tilong était recherché par le FBI et figurait sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés du HHS-OIG. La police nationale du Cameroun a arrêté Tilong en janvier 2019.

En septembre 2021, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a signé un décret ordonnant le renvoi de Tilong aux États-Unis.

Le 10 décembre 2021, des marshals américains ont escorté Tilong du Cameroun vers les États-Unis.

Les États-Unis sont reconnaissants au gouvernement du Cameroun pour sa coopération et son soutien à cette demande d’extradition.

« Le retour réussi d’Ebong Tilong démontre l’engagement du ministère à travailler avec nos partenaires internationaux pour poursuivre, capturer et renvoyer ceux qui tentent de frauder le peuple américain », a déclaré le procureur général adjoint Kenneth A. Polite Jr. de la division criminelle du ministère de la Justice. « Grâce aux efforts de nos partenaires chargés de l’application de la loi et de leurs homologues au Cameroun, Ebong Tilong a été renvoyé aux États-Unis et traduit en justice ».

« Cette extradition réussie d’Ebong Tilong pour purger sa peine de 80 ans de prison est un exemple de la collaboration du FBI avec nos partenaires fédéraux et internationaux qui, nous l’espérons, dissuadera d’autres personnes de fuir pour éviter les poursuites ou les peines », a déclaré l’agent spécial responsable par intérim Richard A. Collodi du bureau local du FBI à Houston. « Ces partenariats soulignent la portée du FBI ainsi que sa détermination à poursuivre les acteurs où qu’ils se trouvent pour rendre la justice. »

« Le fraudeur condamné et ancien fugitif Ebong Tilong a été traduit en justice dans notre pays, grâce aux efforts inlassables des forces de l’ordre américaines, y compris de nos enquêteurs », a déclaré l’agent spécial en charge de l’enquête.