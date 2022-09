État civil : cap vers la digitalisation  

La phase pilote du Programme de modernisation de l’état civil (Pamec) a été lancée le jeudi 15 septembre par le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam. Celle-ci va débuter dans 20 communes pilotes.

Le gouvernement veut passer à la digitalisation des actes de naissance et de décès. Pour parvenir à ce processus de numérisation, 20 communes pilotes ont été choisies. « La phase 2 consiste à choisir un échantillon de 20 communes pour faire en sorte que tous les faits d’état civil soient enregistrés dans un système informatisé. Que ces données soient traitées et puissent être remontées au niveau du Bunec, de sorte que nous ayons une base de données nationale qui regroupe aussi bien des faits d’état civil à établir que ceux qui existaient avant et pour lesquels in va s’agir de faire une numérisation.», a expliqué le ministre Georges Elanga Obam dans les colonnes de Cameroon Tribune.

L’implémentation de cette phase pilote du programme d’appui à la modernisation de l’état civil bénéficie depuis 2018 de l’appui de la coopération allemande (GIZ) qui d’est associée à l’Agence coréenne internationale (Koica). Le second volet du Pamec vise : la sécurisation des données collectées, l’interopérabilité avec l’Institut national de la statistique, le secteur de la santé et la délégation générale à la sureté nationale (DGSN) et le renforcement des capacités des acteurs intervenants dans le processus.

« Il faut se réjouir de la mise en place du Pamec dont les réalisations à travers le territoire, ont contribué de manière significative à la mise en œuvre optimale du processus de réforme de l’état civil dans notre pays. Le Bunec entre poursuivre méthodiquement le déploiement du dispositif de digitalisation sur l’ensemble dezs centres principaux d’état civil. », promet Abdoulaye Adjiali Boukar, directeur général adjoint du Bunec.