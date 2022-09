Erreurs médicales : 8 000 personnes en meurent par an au Cameroun

Ce chiffre est le résultat d’une enquête menée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en marge de la célébration de la journée mondiale de la sécurité des patients qui se tient le 17 septembre de chaque année.

Du médecin généraliste qui n’effectue pas le bon diagnostic ou tarde à le poser, jusqu’aux négligences graves aux urgences ou au bloc opératoire, les erreurs médicales concernent tout le corps médical.

Au Cameroun, de nombreuses personnes sont victimes d’erreurs médicales pouvant pour certaines personnes provoquer des séquelles sévères et définitives. Selon l’OMS, 8 000 personnes en meurent chaque année à travers le pays.

« Les causes plausibles de ces erreurs sont de plusieurs ordres : l’incompétence de certains médecins; la fatigue et le manque de concentration; l’insuffisance des moyens diagnostic et thérapeutique; la non mise en connaissance du médecin des informations relatives à l’état antérieur du patient ou ses antécédents médicaux, familiaux ou allergiques … », souligne le Dr Jean Berthelot Zambo dans un entretien accroché à Cameroon Tribune.

Selon le Dr Zambo, représentant de l’Ordre national des médecins du Cameroun (ONMC) dans la région du Centre, des plaintes sur des erreurs médicales sont signalés par les usagers auprès de l’ordre. « L’ONMC est régulièrement saisi pour desaccusations d’erreurs ou de fautes médicalescontre des médecins. Ces accusations donnentsouvent lieu à des instructions, enquêtes etdécisions disciplinaires le cas échéant. », confie-t-il.

Toutefois, le chiffre des personnes atteintes est difficile à déterminer car la majorité des personnes victimes ne déclarent pas leur accident ou l’erreur médicale au Cameroun.