Enseignement secondaire: le collectif OTS suspend provisoirement la grève 

Le mouvement « On a trop supporté (OTS)» a annoncé le 25 mars la suspension provisoire de son mot d’ordre de grève lancée depuis le 21 février 2022.

Dès le lundi 28 mars, les enseignants grévistes vont reprendre la craie. Après cinq semaines de lock-out, le collectif « On a trop supporté » a décidé de suspendre « provisoirement » leur mot d’ordre de grève. Le mouvement de contestation c’est ainsi exprimé au travers d’un communiqué publié le25 mars. Dans cette note, OTS parvenu dit « faire confiance à la bonne foi du gouvernement et de suspendre provisoirement de la grève dès le vendredi 25 mars pour sauver l’école et éviter une année blanche.»

Toutefois, le mouvement assure qu’en cas de promesses non tenues par le gouvernement, la grève reprendra éventuellement à la rentrée du troisième trimestre 2022. « Nous choisissons une fois de plus de prendre le risque de faire confiance malgré les déceptions dues aux promesses fallacieuses passées de notre gouvernement sur cette question car nous croyons que le changement est toujours possible et qu’il doit se faire dans la concorde et le dialogue », espère OTS.