Énergie électrique : Eneo annonce la construction de 2 centrales solaires à Guider et à Maroua

Le concessionnaire public Eneo Cameroon informe de la construction de deux centrales solaires dans le septentrion pour pallier aux délestages.

Les villes de Guider et Maroua auront dans les jours avenirs chacune une centrale solaire. L’annonce émane du distributeur d’énergie électrique Eneo Cameroon. En plus, trois centrales thermiques seront installées à Guider, Maroua et Kousseri, d’une capacité totale de 55 MW.

« A Guider, la centrale thermique et la centrales solaire ont d’ores et déjà été mises partiellement en service et les premiers mégawatts heure sont injectés dans le système. », informe l’entreprise.

Pour le distributeur d’électricité, ce déploiement à pour but de « limiter au plus vite cette gestion partagée des délestages et d’améliorer l’équilibre offre-demande dans le septentrion ».

