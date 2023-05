Encore 21 militants du MRC en détention malgré le délai du GTDA

Selon le collectif Sylvain Souop, le délais de 6 mois impartis par le Groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations unies (GTDA) pour libérer les 21 militants MRC retenus en détention est arrivé à expiration.

Ce mardi, les 21 prisonniers du MRC comparaîtront en appel à la Cour d’appel du Centre. Le but de cette audience est de » réexaminer, en second degré les demandes de libération immédiate, rejetées sans motivations rendues publiques par le juge du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi , KANA Gaston Chrysostome », explique Me Hippolyte Meli.

En effet, l’ avis rendu le 4 novembre 2022 par le GTDA a conclu que les détentions des 62 militants du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), condamnés à la suite des marches interdites de 2019 et de 2020 sont « arbitraires ».

Jusqu’à présent les motifs de ses décisions de rejet restent obscures, sous les tiroirs.

Celui-ci n’a pas cru devoir prononcer publiquement l’intégralité de sa décision pour les révéler. Pourtant faute par lui de l’avoir fait, il a marqué de respecter les 2 prescriptions légales formelles ( articles 6 (1) et (4) Loi 2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire) et (article 389 (6) et (7) du Code de Procédure Pénale ). Non seulement il se rendait ainsi convaincu d’un excès de pouvoir et n’était plus juge, mais exposait ce faisant ses ordonnances de rejet à la sanction légale qui est la nullité d’ordre public des décisions qu’il rendait. Hippolyte Meli

Liste des militants du MRC attendus à la Cour d’appel du centre :

1- Pr FOGUE TEDOM ALAIN

2- BIBOU NISSACK OLIVIER

3- BAMOU JEAN EVALIS

4- EWODO WENDELIN

5- FOMOUO DJOUMESSE STEVE JODEL

6- KENNE JEAN FERNAND

7- KUATCHE JEAN

8- LONTSI NGOUFO VITALICE

9- KOPWA DJENKOU PATRICK DONALD

10- MBEH GABRIEL

11- MELI MANFO GHISLAIN

12- MOMO MATHURIN

13- NGAHANE NTOUKAM DUHAMMEL VIDAL

14- NGNITEDEM ANDRE

15- NOUNEMO GERVER HERMANN

16- SIBIAP MODJE PIERRE

17- SOP TCHEIDJIO JULES

18- TAKAM LOUIS BERNARD

19- WAFO ERIC SYLVAIN

20- WAMBA BOSCO

21- ZANGUE DENIS GHISLAIN