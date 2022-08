EMIA : 8 élèves-officiers radiés pour faux diplômes

La duperie a été découverte au terme de vérifications auprès des administrations et institutions chargées de la gestion des examens officiels.

Après les élèves-gendarmes radiés pour faux diplômes, c’est au tour de huit élèves-officiers de l’Ecole militaire interarmées (Emia) d’être exclus de la formation pour la même cause. Ces derniers étaient détenteurs de faux diplômes de l’enseignement secondaire (Bepc, probatoire, baccalauréat, Gce Advanced Level, Gce Ordinary level) et ceux du supérieur ( Licence et Master).

Selon le ministre en charge de la défense (Mindef) Joseph Beti Assomo, ces élèves-officiers fraudeurs vont être remplacés par des candidats ayant pris part au concours d’entrée à l’Emia.

« Des dispositions sont en train d’être prises pour remplacer les faussaires par des candidats ayant composé. Croyez-moi, ils sont plus de 100.000 et qui remplissent toutes les conditions physiques et intellectuelles requises. », souligne le Mindef.

Et au membre du gouvernement de rajouter : « L’armée souhaite mener cette opération en toute objectivité sans parasitage aucun, des personnes non habilitées qui tentent parfois de travestir, d´influencer les résultats et concours par des démarches souterraines et inappropriées ».