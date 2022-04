Elite One : plus de 15 clubs sur 25 insolvables

Constat rendu public par le Syndicat national des footballeurs camerounais (Synafoc) à l’issu d’un comité directeur extraordinaire tenu le 12 avril et présidé par son président, Gérémie Sorèle Njitap.

Plus de 15 clubs sur 25 du championnat d’Elite One cumulent des arriérés de salaire envers les joueurs. Après le constat du Synafoc, les clubs insolvables ont été invités à régulariser cette situation salariale. «le Synafoc rappelle à tous et chacun que pour le développement de notre football et l’épanouissement de nos footballeurs, il est impératif de respecter l’esprit et la lettre des résolutions de la quadripartie du 24 janvier 2022 », martèle le syndicat dans un communiqué publié hier.

En effet, un accord a été signé en janvier dernier. Celui fixe le salaire minimum pour les joueurs de Ligue 1 et 2 et de la Guinness Super League. Il a impliqué la Fécafoot, l’association des clubs d’Elite du Cameroun, l’association des clubs de football féminin et le Synafoc. Ainsi, il a été convenu de payer un salaire de 100 000 Fcfa aux joueurs de l’Elite One et 50 000 à ceux de l’Elite Two.