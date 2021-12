Élisée Yonta : « le budget 2022 ne relancera pas l’économie du Cameroun »

Dans une tribune, l’analyste et économiste financier interpelle l’État à recommencer à faire de l’économie proprement dite au lieu de faire de l’austérité économique.

L’analyste et économiste Élisée Yonta fait savoir que le budget de l’État ne fonctionne pas à cause de deux principales raisons. « Au Cameroun on ne considère pas du tout la loi de finances comme un document qui détaille la stratégie de l’État pour booster l’économie nationale. Au Cameroun, on considère la loi de finances comme un document qui fixe le cadre de collecte et de comptabilisation des recettes de l’État, ainsi que la consommation ou répartition des recettes. », a-t-il déclaré dans une tribune.

Selon lui, le Cameroun doit revenir à l’orthodoxie budgétaire en recommençant à faire de l’économie au lieu de l’austérité économique. Il compare d’ailleurs la loi de finances du Cameroun à un « catalogue de « La Redoute » ou on vient regarder les nouveautés qui sont en fait « les nouveaux impôts et taxes créés chaque année » ainsi que les nouvelles niches de « mangement » pour les fonctionnaires ».

Pour Élisée Yonta, l’État camerounais doit se baser sur la politique monétaire et la politique budgétaire pour développer son économie. « la politique monétaire est pilotée par la banque centrale qui module les taux d’intérêts et injecte la liquidité dans le circuit économique pour doper les investissement via le crédit (…). La politique budgétaire est pilotée par le gouvernement qui utilise la dépense publique pour construire les infrastructures, développer la production industrielle ou agricole (…) pour booster l’économie locale ».