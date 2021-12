Électricité : 84 000 fraudeurs réintégrés par Eneo

Sur une période de dix mois, le fournisseur d’énergie électrique annonce avoir ramenés ces consommateurs tricheurs dans leur portefeuille.

Au cours des dix premiers mois de l’année 2021, Energy of Cameron (ENEO) a ramené dans son portefeuille, pas moins de 84 000 anciens fraudeurs sur un total de 160 000 nouveaux clients actifs sur son réseau. À travers cette captation des fraudeurs, l’entreprise d’électricité tente ainsi de résorber un phénomène très répandu au Cameroun, apprend-on d’Investir au Cameroun.

Selon les données du concessionnaire, 30% de l’énergie distribuée dans le pays est absorbée par les réseaux non conventionnels et les pratiques irrégulières. Dans la région de l’Est, par exemple, 60% des consommateurs de l’énergie électrique sont illégaux. Une perte estimée à 60 milliards de FCFA par an sur l’ensemble du territoire. Pour limiter ces méfaits, des équipes de l’entreprise sillonnent régulièrement le territoire national à la traque d’éventuels fraudeurs sur l’électricité. Cette société dont le capital est majoritairement détenu par le Britannique Actis revendique un peu plus de 1,6 million de consommateurs.