Électricité : 3,2 milliards FCFA pour connecter 59 localités rurales à l’Est

Le Projet d’électrification rurale et d’accès à l’énergie dans les zones sous-desservies au Cameroun (Perace), mené par l’Agence d’électrification rurale (AER), va bientôt permettre de connecter 59 villages de la région de l’Est au réseau électrique. Selon le quotidien à capitaux publics Cameroon Tribune, le coût total du projet est estimé à 3,2 milliards de FCFA. L’AER attend désormais le début des indemnisations pour démarrer les travaux.

En mai dernier, Eneo a annoncé que le Perace avait déjà permis de raccorder 25 000 ménages au réseau électrique au cours du premier trimestre de 2023. Selon l’AER, moins de 22 % des localités camerounaises ont actuellement accès à l’électricité. Et ce projet devrait améliorer l’offre dans les six régions ciblées. Il s’inscrit dans la volonté du gouvernement camerounais de réaliser les Objectifs de développement durable (ODD). Il s’agit notamment de l’ODD 7, qui vise à garantir à tous l’accès à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable d’ici 2030.

Le Perace a été lancé en 2018 avec pour objectif de développer et d’accroître l’accès à l’énergie dans six régions du pays qui sont sous-desservies : l’Extrême-Nord, le Nord, l’Adamaoua, le Sud-Ouest, le Nord-Ouest et l’Est. Ce projet est cofinancé par la Banque mondiale, l’Union européenne et la Banque européenne d’investissement (BEI), la Banque mondiale étant le plus gros contributeur avec près de 85 milliards de FCFA.

Parmi les principales actions prévues par le Perace, il y a l’électrification rurale par l’extension des réseaux électriques et le raccordement de 687 villages. Cela devrait améliorer les conditions de vie de près de 1,7 million d’habitants et environ 370 000 ménages. À terme, le projet vise également à réaliser 163 000 branchements sociaux en collaboration avec l’électricien Eneo, qui est le bras opérationnel du projet, selon les déclarations du ministre de l’Eau et de l’Énergie (Minee), Gaston Eloundou Essomba.

J’aime ça : J’aime chargement…