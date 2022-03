 Elecam : déjà plus de 90 000 nouveaux inscrits sur les listes électorales en 2022

La première session du Conseil électoral au titre de l’année 2022 s’est tenue hier 24 mars 2022 à Yaoundé, sous la conduite du président dudit conseil, Enow Abrams Egbe.

Ils sont précisément 90 432 nouveaux inscrits sur les listes électorales. C’est le bilan à mi-parcours rendu public par le Conseil électoral d’Elections Cameroon (Elecam). En 2021, ils étaient 20 849 nouveaux inscrits enrôlés ce qui fait une augmentation de 76,95%. « Avec le même élan, nous espérons atteindre de meilleures performances dans les jours à venir. Sous la réserve bien entendu d’une implication plus optimiste des acteurs du processus électoral, notamment les partis politiques membres des commissions mixtes dont je tiens d’ailleurs à saluer pour les efforts consentis dans le sens d’élargir l’assiette électorale », a déclaré Enow Abrams Egbe.

A date, le fichier électoral du Cameron compte 7 050 280 électeurs. Pour cette année, les orientations du budget d’Elecam reposent notamment sur le renouvellement du parc biométrique, les acquisitions des espaces devant abriter les infrastructures et les démembrements territoriaux. L’objectif est d’accroitre le patrimoine immobilier et de réduire les grosses dépenses locatives. Il est également question du renouvellement des accords de partenariat et de coopération pour une meilleure visibilité à l’échelle nationale et internationale, et enfin la mise sur pied d’un plan de formation continue des personnels, en prévision du cycle électoral 2023-2025.