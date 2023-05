Dynamo de Douala promu en Élite One

Le club formateur du défunt Modeste M’Bami bénéficie de cette monté après le forfait général de Stade de Bertoua.

Les championnats Élite One et Élite Two du Cameroun touchent à leur fin. Après 30 saisons passées en Élite Two, Dynamo de Douala fait son retour en première division. En plus d’être relégué, Stade de Bertoua est suspendu pour une période d’un an.

C’est la décision prise ce mercredi par la Commission d’homologation et de discipline de la Fecafoot. Le club de la région de l’Est est également astreint à payer une amende 500.000 FCFA car, reconnu comme responsable de l’interruption du match et de violence sur les arbitres lors de la rencontre perdue (1-2) à Bertoua contre Victoria United à la 25e journée.