Droits d’auteur : Lady Ponce en colère après réception d’ une facture de 400 000 Fcfa

La Société nationale camerounaise de l’art musical (Sonacam) a adressé une facture à la chanteuse de Bikutsi en relation avec les droits d’auteurs des musiques jouées au sein de son cabaret « Planet Ponce » à Yaoundé.

La Sonacam réclame 400 000 FCfa à Lady Ponce. Ce montant représente la redevance due au titre droit d’auteur pour l’exercice 2022 des musiques jouées dans son cabaret. Elle est invitée à se présenter au siège de Sonacam le 28 avril 2022. Au cas contraire, « nous seron s dans l’obligation d’utiliser tous les moyens légaux mais à notre disposition par la loi », lit-on dans la convocation qui lui est destinée.

La réception de cette facture a poussé la chanteuse de Bikutsi à lâcher un coup de gueule. « J’hallucine ou c’est la sorcellerie ? C’est uniquement ma musique qui est jouée dans mon complexe à longueur de journée. Et les artistes que j’invite pour la promotion de la culture sont payés à mes frais. », déclare la chanteuse sur sa page Facebook avant d’ajouter « Depuis des années vous vous êtes assis sur des millions de que vous me devez en terme de droits d’auteur et que je n’ai jamais revendiqué un centime. Cette année, lors de la distribution des droits d’auteur, une fois de plus, je ne suis apparue nulle part sur vos listes. Pourtant, mes œuvres sont distillées sur tous les coins du triangle national et au-delà », rouspète l’artiste.

L’auteur du titre à succès « Le ventre le bas ventre » se dit prête à revendiquer ses droits. « Défalquez bien ce que vous voulez …Parce que mon conseil et moi, nous prenons la calculatrice et l’élan pour la réclamation de mes droits d’auteur. Et je vous assure, la facture sera véritablement salée », scande Lady Ponce.