Drame d’Eséka : une stèle en mémoire des victimes inaugurée ce vendredi

Six ans après l’accident ferroviaire d’Eséka, une stèle érigée en mémoire des victimes va être inaugurée ce vendredi 16 décembre 2022. La cérémonie qui se déroulera à l’esplanade de la gare voyageurs d’Eséka, sera présidée par le ministre des transports, Jean Ernest Ngalle Bibehe, représentant du chef de l’État.

Selon la maquette présentée en 2018, la stèle en mémoire des victimes de ce déraillement meurtrier est constituée de quatre grands piliers qui symbolisent les quatre points cardinaux. Et chaque point cardinal, au niveau de son piédestal, a un message rédigé en français et en anglais. Elle comporte aussi des rails de 18 m environ qui rappellent le chemin de fer.

La catastrophe ferroviaire du 21 octobre 2016 à Éséka sur la ligne entre Douala et Yaoundé, exploitée par Camrail, filiale de Bolloré Transport et Logistics, a fait 80 morts et plus de 740 blessés, selon le bilan officiel.

Et ce n’est que 5 ans après le drame que le train Intercités a repris du service sur cette ligne. La réouverture du trajet entre Douala et Yaoundé long de 263km a eu lieu le 29 avril 2021 pour un coût global de 2 milliards de dollars américains de rénovation.